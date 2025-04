CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico de Flamengo x Corinthians: 'Calço imprudente'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da análise do árbitro assistente de vídeo (VAR) em pênalti polêmico marcado a favor do Flamengo contra o Corinthians, em partida deste domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas golearam por 4 a 0 e assumiram a ponta da tabela de classificação.

O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo vencia por 3 a 0. Arrascaeta invadiu a grande área pela direita e deu uma "caneta" em Igor Coronado. Apesar de levar a vantagem no lance, o jogador rubro-negro caiu no gramado. O árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/SC), um dos representantes do Brasil no Mundial de Clubes, não viu falta em um primeiro momento, mas logo foi informado pelo VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira sobre um possível pênalti.

"A segunda pisada dele no chão (...). Ele coloca no meio das pernas e tem um calço. Tem que avaliar se o contato tem impacto", diz o responsável pelo VAR. Ramon Abatti discorda e vê disputa de bola normal. "Contato de jogo. Ele segue, põe a bola no meio das pernas e depois segue o movimento e teve o impacto."

Rodrigo D'Alonso sugere novamente a possibilidade de falta antes de Ramon Abatti se dirigir ao monitor. "Você viu que tem um contato de pé com o pé, velho? Por que quem encosta na bola é o atacante (Arrascaeta). Tem que avaliar o impacto, entendeu? Na hora que o atacante toma o calço ele ainda põe o pé no chão, porém tem esse chute no pé dele."

Ao conferir as imagens, Ramon Abatti muda de ideia e resolve assinalar a penalidade. "Jogador totalmente imprudente, ele chuta a bola e não acerta. Ele calça o adversário. Ok, o jogador teria condição de seguir e disputar essa bola e prosseguir a jogada. Para mim é um calço imprudente, ok? Vou voltar com o tiro penal sem cartão", diz.

Pedro foi para a cobrança na marca da cal e bateu com força, no ângulo direito de Hugo Souza, fazendo o seu segundo gol na partida e selando a goleada por 4 a 0. O Flamengo chegou aos 14 pontos e assumiu a liderança, ultrapassando o Palmeiras, que perdeu na rodada para o Bahia, em casa, por 1 a 0.