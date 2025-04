CBF divulga áudio do VAR de lance polêmico que anulou gol do Fortaleza sobre o Sport

Um lance polêmico marcou a 6ª rodada do Brasileirão neste sábado. O jogo entre Sport e Fortaleza terminou 0 a 0 em razão também de um lance no qual o gol do time cearense foi mal anulado. Em meio às reclamações, a CBF liberou neste domingo o áudio do VAR na tentativa de justificar a decisão.

A tecnologia implementada no futebol se apoia nos alicerces de ter o mínimo de interferência e o máximo de eficácia. Neste caso, não houve nenhuma das duas coisas. Após 8 minutos de atraso, entre o VAR chamar o árbitro Matheus Candançan (Fifa-SP) e a análise das imagens, o juiz acabou decidindo pela não validação do gol de Yago Pikachu após falha na defesa pernambucana.

O responsável pelo VAR era o árbitro Rodolpho Toski. As imagens mostram que a bola pegou no travessão e quicou dentro do gol, atravessando a linha. Porém, segundo áudio liberado pela CBF, Toski não foi capaz de tirar uma conclusão sobre o lance.

"Ver totalmente eu não consigo ver, mas eu tenho um sentimento. Pela goal line, eu não consigo ver claramente. Falta ver por uma imagem. A imagem é inconclusiva", relatou o árbitro de vídeo. "Eu não consigo ver. Não consigo ver claramente espaço entre bola e linha. Não consigo ver claramente. Ela dá impressão por uma câmera que entra, mas por outra não", completou.

Em seguida, Candançan pergunta do campo se na cabine foi possível ver se a bola entrou. Rodolpho Toski mostrou novamente incerteza. "Eu não tenho a clareza de que ela entra ou não. Aparenta. Vamos ver juntos. Que é uma decisão muito importante. A gente está trabalhando com pressão e eu não consigo ter 100%", completou o juiz munido da tecnologia do VAR.

Por fim, quando Candançan pergunta mais uma vez, Toski toma a decisão de não validar o gol. "Vinícius (Gonçalves, assistente do VAR) disse que vê a bola dentro. Herman (Brumel Vani, outro assistente) também vê gol. Mas eu não consigo ver a bola dentro", declarou o responsável.

Depois de argumentar sobre a questão da luminosidade ter sido afetada pela trave, Candançan concluiu: "vou manter a decisão de não gol". Após a partida, Tinga, do Fortaleza, contou que foi isso que o árbitro explicou aos jogadores. O lateral lamentou a situação. "A gente fica preocupado com o futebol brasileiro. A CBF faz um investimento grande nas federações e não valoriza o Campeonato Brasileiro e o VAR", desabafou.