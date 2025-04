CBF define data do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil; veja quando será

Sorteio será na seda da CBF, no Rio.

O sorteio dos jogos e mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil será na próxima quarta (9), às 15h na sede da CBF, no Rio. Nesta etapa do torneio, são 16 confrontos, compostos pelos 20 times que avançaram desde o início, como o Grêmio, e 12 equipes que se classificaram diretamente por outras competições como o Inter, que também disputa a Libertadores.