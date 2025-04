Memphis Depay fez o ato na final do Campeonato Paulista.

A CBF avisou aos clubes que irá punir jogadores que subirem na bola com os pés em partidas do Campeonato Brasileiro . A decisão foi comunicada pela entidade por meio de um ofício, na sexta-feira (4).

De acordo com o texto, direcionado aos presidentes das federações, fica proibido subir na bola , por se tratar de um comportamento que demonstra "falta de respeito pelo futebol" . Ainda segundo a nota, a infração será considerada conduta antidesportiva e será passível de punição com tiro livre indireto e cartão amarelo ao jogador responsável pelo ato.

A decisão ocorre pouco mais de uma semana depois de o holandês Memphis Depay, do Corinthians, protagonizar a cena. Na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o jogador usou do artifício para provocar os adversários.