CBF agenda sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil para quarta-feira

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil serão conhecidos nesta quarta-feira. A partir das 15 horas (de Brasília), a CBF vai sortear os duelos e também os mandos de campo em sua sede, no Rio de Janeiro. O sorteio terá transmissão da CBF TV.

A terceira fase vai marcar a estreia de alguns dos principais clubes do País. Campeão do último Brasileirão e da Copa Libertadores, o Botafogo entrará diretamente nesta fase, assim como o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil.