CBB e LNB chegam a acordo, e NBB voltará a ter chancela da Confederação

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB) informam que, com intermédio da Federação Internacional de Basketball (FIBA), chegaram a um acordo e homologaram junto à entidade internacional um novo momento de governança do esporte no País , válido a partir da próxima temporada, quando o NBB voltará a ter chancela CBB.

— É um novo momento para o basquete brasileiro. Conseguimos, todos nós, junto da FIBA, e com grande suporte do nosso presidente de honra, Guy Peixoto Jr, chegar em entendimentos que tem tudo para termos ganhos para a modalidade, e que beneficia todo o ecossistema. Vamos trabalhar juntos para que a história do basquete brasileiro siga vitoriosa, trazendo mais desenvolvimento em todas as áreas — diz Marcelo Sousa, presidente da CBB.

A FIBA parabenizou a CBB e a LNB por terem chegado a um acordo histórico para o futuro do basquete brasileiro. De acordo com a entidade, esse passo histórico reafirma o NBB como a liga profissional da primeira divisão do Brasil e garante total conformidade com a estrutura regulatória da FIBA e do basquete brasileiro. Além disso, a CBB organizará a Copa do Brasil de Basquete (Supercopa) como um evento de pré-temporada, com detalhes a serem finalizados entre as partes.