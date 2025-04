Cássio brilha, Cruzeiro supera o Vasco e entra no G-4 do Brasileirão

O Cruzeiro pegou o elevador na tabela de classificação do Brasileirão. Neste domingo, o time mineiro recebeu o Vasco no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG) em partida válida pela sexta rodada, e com um noite iluminada do goleiro Cássio, superou o adversário carioca por 1 a 0, subindo para o G-4.

Apesar do encontro entre dois gigantes do futebol nacional, o jogo ficou em segundo plano. Isso porque momentos antes da partida, Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu para torcedores que Dudu, contratado no início da temporada, pode estar de saída do clube. O atacante foi barrado pelo treinador Leonardo Jardim e sequer relacionado para a partida após reclamar de ficar entre os reservas nas últimas partidas do time mineiro. Apesar de chegar sem custo, o mandatário da SAF admitiu que contratou mal na janela de transferências.

A vitória levou o Cruzeiro a 10 pontos e à quarta colocação da tabela, enquanto o Vasco, que chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem vitória, parou em sete, no 11° lugar.

Com a bola rolando, o duelo começou muito disputado, mas sem chances reais de gol. O primeiro grande momento da partida surgiu aos 18, quando Rayan cruzou na medida para Philippe Coutinho, que, de cabeça, parou em um milagre de Cássio.

O Cruzeiro respondeu aos 22, quando Fagner cruzou, Christian mandou de cabeça, a bola bateu em Kaio Jorge e voltou para o volante, que mandou para o fundo do gol, mas Kaio estava em posição irregular e o gol foi anulado.

No lance seguinte, Paulo Henrique arrancou pelo meio, deixou quatro marcadores para trás e chutou, para mais uma grande defesa de Cássio. As equipes então voltaram a pecar na finalização das jogadas e foram para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo: as equipes chegavam com perigo, mas sem objetividade. E foi no contra-ataque que o zero saiu do placar. Villalba lançou para Wanderson, que invadiu a área, cruzou, e a bola sobrou na medida para Christian, que mandou para o fundo do gol. Mesmo o Vasco sem objetividade em campo e não dando indícios de que engataria uma reação, Carille não fez trocas no time até os 29 minutos. E as mudanças surtiram efeito. O time carioca criou mais uma boa chance com Victor Luis, que parou novamente em Cássio. Apesar da pressão, o Vasco não conseguiu empatar e acentuou a crise na temporada.

Sem tempo a perder, Cruzeiro e Vasco voltam suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil. Na quinta-feira, a partir das 16h, os cariocas vão até o estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), para encarar o Operário-PR. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do time mineiro encarar o Vila Nova-GO, no Mineirão.

Já pelo Brasileirão, as equipes disputam a sétima rodada no domingo. A partir das 16h, o Vasco encara o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pouco antes do duelo entre Cruzeiro e Flamengo, às 18h30, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 VASCO

CRUZEIRO - Cássio; Fágner (Janderson), Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Alex Teixeira) e Victor Luis; Hugo Moura, Jair (Paulinho) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Loide Augusto), Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

GOL - Christian, aos 18 minutos do segundo tempo.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).