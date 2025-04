Carlo Ancelotti tem data para deixar o Real Madrid, diz TV britânica

Há quatro anos dominando o futebol espanhol com o Real Madrid, Carlo Ancelotti parece estar com os dias contados no clube. Ao menos é isso o que informou a TV britânica Sky Sports, nesta quinta-feira. De acordo com a emissora, o técnico italiano deixará a equipe logo após a final da Copa do Rei, que acontece no dia 26 deste mês. O time merengue enfrentará o Barcelona na decisão.

Apesar de o treinador ter contrato firmado com o Real Madrid até junho de 2026, há meses rumores dizem que Ancelotti não seguirá com o acordo. Sem técnico desde a demissão de Dorival Júnior, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem tentando trazer o italiano para a seleção.

Ancelotti tem tido meses turbulentos com o Real Madrid. Nesta semana, a equipe foi eliminada da Liga dos Campeões nas quartas de final. O clube espanhol não conseguiu bater em casa o Arsenal, que havia aplicado 3 a 0 no jogo de ida, na Inglaterra. A queda no torneio europeu deu mais força aos comentários sobre a saída do técnico. "Meu futuro? Não sei qual será o meu futuro, e não quero saber", disse, após a eliminação.

"Não pensei por um momento sequer que não seria o treinador do Real Madrid. No dia em que meu tempo aqui acabar, tudo o que farei é agradecer. Se for quando meu contrato terminar na próxima temporada, ótimo. E, se for antes, não importa. Serei sempre grato", continuou.

Caso se confirme a saída após a Copa do Rei, o italiano não terminará o Campeonato Espanhol com a equipe e nem participará do Mundial de Clubes, marcado para os meses de junho e julho. No Grupo H da competição, o Real terá como adversários o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Pachuca, do México, e o Red Bull Salzburg, da Áustria.

No Espanhol, o time merengue é vice-líder. À sua frente, está o Barcelona, com somente quatro pontos a mais. Ainda faltam sete rodadas para o fim da competição, com o total de 21 pontos em disputa.