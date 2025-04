Carlo Ancelotti assumirá a Seleção Brasileira em junho, diz New York Times 

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 2026. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Carlo Ancelotti será o próximo técnico da Seleção Brasileira e assumirá o novo cargo em junho. A informação é do jornal The New York Times.

Com 65 anos, o profissional tem contrato com o Real Madrid até 2026. No entanto, de acordo com o que foi apurado pelo jornal norte-americano, o treinador já informou a colegas de clube que não seguirá na Espanha.

A expectativa, portanto, é que Ancelotti encerre a temporada da La Liga e logo depois assuma a Seleção. O Real Madrid, por sua vez, tem Xabi Alonso na mira para ser o substituto.

Negociações em andamento

O jornal espanhol Marca noticiou, em 16 de abril, que a CBF enviou um emissário a Madrid para tentar convencer Carlo Ancelotti a assumir a Seleção Brasileira. Diego Fernandes, empresário brasileiro que não tem ligação com a entidade, esteve na cidade para conversar com o treinador do Real Madrid.

De acordo com a apuração do Marca, as conversas ocorrem com muito sigilo e a ideia é que Ancelotti chegue ao Brasil antes da data Fifa de junho. Sendo assim, ele já comandaria a Seleção nos jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa.

Sonho antigo

Ancelotti já esteve acertado com a CBF em 2023. No entanto, as negociações caíram por terra quando Ednaldo Rodrigues foi destituído do cargo de presidente da CBF pela Justiça. Cerca de um mês depois, o relator do STF, Gilmar Mendes, reconduziu o dirigente ao cargo.

— Realmente tinha um acordo, mas com todo aquele problema enfrentado aqui pela CBF ao final daquele ano, nem o Ancelotti nem o presidente (Ednaldo) tinham condições de manter o que estava acordado. Mas realmente era o desejo na época — explicou Rodrigo Caetano, em entrevista à Rádio Gaúcha.