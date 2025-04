Carille projeta sequência após vitórias em casa e garante: 'Não me sinto pressionado'

A vitória por 3 a 1 sobre o Sport, em São Januário, representou mais do que três pontos para o Vasco: foi um alívio e, ao mesmo tempo, um ponto de partida. Após dias de pressão externa e questionamentos sobre sua estratégia, o técnico Fábio Carille viu seu planejamento dar resultado, com uma atuação convincente e o apoio renovado da torcida. Agora, o desafio é manter o embalo na próxima terça-feira, diante do Ceará, às 21h30, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o elenco sob desgaste por conta da maratona de jogos e da passagem recente pela altitude na Copa Sul-Americana, Carille apostou em rodízios e cautela. A vitória contra o Sport foi a segunda consecutiva, e a resposta positiva em campo serviu como respaldo à sua estratégia. "Do jogo do Santos para cá, o que planejei deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça ou hoje, teria dado errado. Se a gente vai com o grupo principal para o Corinthians, não ia estar inteiro na terça nem diante do Sport. Graças a Deus deu certo o que planejei", avaliou o treinador.

A movimentação nos bastidores também foi um ponto destacado por Carille. Apesar das críticas externas, ele garante que internamente o ambiente é de confiança e respaldo. "Não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com meu trabalho. Os diretores acompanham, veem vídeos, participam das conversas com os jogadores. Dentro do nosso CT, não houve dúvidas", afirmou.

Mesmo diante de um cenário instável no futebol brasileiro - em que derrotas rapidamente se transformam em crises -, o treinador vê o Vasco caminhando com convicção. Ele destaca a transparência no dia a dia e a construção de confiança com o elenco. "Fazemos reuniões todo dia. E nessas reuniões entram várias pessoas que não são jogadores. Vamos ganhando confiança, e eles ganham confiança na linha de trabalho", disse, ao projetar uma trajetória que pode devolver o clube aos grandes momentos. "Faz tempo que o Vasco não tem conquista grande. Quem sabe não vai ser conosco. Quietinho e a gente fazendo por merecer esse apoio."