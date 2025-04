Campinas vence Suzano e sai em vantagem na semifinal da Superliga masculina

Jogadores de Campinas comemoram vitória sobre Suzano. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

O clássico paulista entre Vôlei Renata, de Campinas, e Suzano Vôlei teve vitória do time da casa por 3 a 0, parciais de 40/38, 25/18 e 25/20. A partida disputada no Ginásio do Taquaral, em Campinas, durou 2h01min e teve como melhor em quadra o levantador Bruninho, que levou o Troféu Viva Vôlei.

O confronto desta terça-feira (22) foi a primeira semifinal da Superliga e a sétima entre as duas equipes na temporada. Os times se enfrentaram no Campeonato Paulista, na Copa Brasil e na Superliga, com jogos decisivos. E esta foi a sexta vitória da equipe de Campinas.

O jogo teve um primeiro set impressionante. Foram 55 minutos e meio, com alternativas de placar e chances para as duas equipes. Após estar perdendo por 22 a 19, Campinas reagiu, salvou alguns set points, até finalmente fechar em 40/38. Apesar de perder a parcial, Sabino se destacou com 12 pontos para Suzano.

No segundo set, Campinas teve amplo domínio e fez 25/18, sem ser ameaçado pelo rival, que até tentou reagir no terceiro, mas depois de liderar em 16/13, viu o time da casa virar e vencer por 25/20, fechando a partida com um ace de Matheus Bandini.

O bloqueio foi uma das armas do time dirigido pelo argentino Horacio Dileo. Foram 13 pontos neste fundamento, sendo quatro do central Judson e três do oposto argentino Bruno Lima.

Com 16 acertos, Bruno Lima foi o principal pontuador de Campinas, que ainda contou com nove pontos, de cada um de seus ponteiros, Maurício Borges e Adriano. Além de ótimas alternativas para seus atacantes, Bruninho ainda marcou seis pontos, sendo dois de ataque e quatro de bloqueio.

O maior pontuador da partida foi o oposto Sabino, de Suzano, que terminou com 17 bolas derrubadas na quadra adversária.