Campeão em Montecarlo, Carlos Alcaraz prevê 'meses difíceis pela frente' na temporada de saibro

Após conquistar o título do Masters 1000 de Montecarlo, o espanhol Carlos Alcaraz afirmou que espera "meses difíceis pela frente". O tenista de 21 anos disse que as pessoas têm expectativas muito alta sobre ele, especialmente com a temporada no saibro.

"Provavelmente querem que eu ganhe quase todos os torneios, então acho que vai ser difícil lidar com isso", disse ele, que assume a vice-liderança do ranking nesta segunda-feira. "Uma coisa que aprendi é que preciso pensar em mim. Não importa o que aconteça em quadra, eu só preciso sair feliz. Tenho orgulho de tudo o que fiz. Então, é algo que aprendi."

Com seis títulos de Masters 1000 no currículo, Alcaraz esteve com o técnico Samuel Lopez esta semana e recebeu dicas importantes durante o torneio. "Provavelmente 'Mantenha-se positivo' é a coisa que mais repeti esta semana. 'Mantenha-se forte e positivo'", afirmou o espanhol. "Uma coisa que ele me disse e que provavelmente foi a chave desta ótima semana foi que você tem que encarar as dificuldades e não evitá-las."