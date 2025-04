Caen, time de Mbappé, cai para 3ª divisão francesa

Faltando três rodadas para o fim da temporada, o Caen, lanterna da segunda divisão francesa e de propriedade do astro Kylian Mbappé, confirmou seu rebaixamento nesta sexta-feira (18) após perder por 3 a 0 em casa para o Martigues.

A derrota deixa o clube da Normandia a dez pontos da posição de repescagem pela permanência, ocupada pelo Martigues, com apenas nove pontos restantes em disputa.

Dessa forma, o time do craque do Real Madrid desde o verão de 2024 não tem mais chances matemáticas de se manter na liga.

O Caen entrou em campo na 31ª rodada precisando evitar a derrota para manter suas chances de sobrevivência, mas já estava atrás no placar após apenas cinco minutos.

Este rebaixamento encerra uma sequência de 41 temporadas consecutivas participando da primeira e segunda divisões, 18 delas na elite do futebol francês. O clube ainda teve uma breve participação na Copa da Uefa (antiga Liga Europa) em 1992-1993.

O Caen, com sede na Baixa Normandia, é particularmente conhecido por produzir jogadores como N'Golo Kanté e Thomas Lemar, que conquistaram a Copa do Mundo de 2018 com a França ao lado de Mbappé.

O rebaixamento também piora a semana do atacante do Real Madrid, após o time espanhol ter sido eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Arsenal (derrota por 3 a 0 no jogo de ida, derrota por 2 a 1 no jogo de volta).

Para os torcedores, apesar da crise do clube já durar vários anos, o jogador do Real Madrid não está isento de culpa.

"Não sabemos quem são, não os ouvimos falar. Eles nem sequer dão uma coletiva de imprensa, não sabemos o que estão fazendo", lamentou à AFP Christophe Vaucelle, presidente e fundador da torcida organizada Malherbe Normandy Kop.

"Desde a saída de Jean-François Fortin (presidente de 2002 a 2018), tem sido uma catástrofe, um massacre. É difícil atribuir responsabilidade ao clã Mbappé; as decisões da gestão têm sido questionáveis desde 2018", disse Lilian Bellet, torcedor e vereador de Caen.

O time foi rebaixado para a segunda divisão em 2019 e teve que ser salvo da falência em 2020.

A luta pela volta à primeira divisão a qualquer preço aumentou muito o déficit do clube.

Nesta temporada, em sua trajetória rumo ao rebaixamento, foram tomadas várias decisões tão impopulares quanto ineficazes, como a demissão, em dezembro, do técnico Nicolas Seube, um ídolo do clube, quando o time ainda estava na posição de repescagem (16º).

Sob o comando de seu substituto, o brasileiro Bruno Baltazar, o time afundou com sete derrotas em sete partidas.

Quando veio uma reação firme com a nomeação do franco-armênio Michel Der Zakarian em meados de fevereiro, seguida de uma visita de Mbappé às instalações do clube, já era tarde demais.