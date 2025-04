Bruno Henrique é confirmado em jogo contra Juventude em meio à polêmica de fraude de apostas

Apesar das polêmicas relacionando seu nome a suspeitas de fraudes esportivas, Bruno Henrique estará presente em campo nesta quarta-feira, no confronto entre Flamengo e Juventude, pela quarta rodada do Brasileirão. O clube confirmou, em contato com a reportagem do Estadão, que o jogador está relacionado para a partida, que acontece no Maracanã.

Nas redes sociais, o atleta confirmou sua presença no jogo. Por meio de uma publicação temporária no Instagram, o flamenguista divulgou o horário da disputa acompanhado de uma citação bíblica. O versículo, pertencente ao livro de Isaías, do Velho Testamento, diz "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus". Este é o único pronunciamento recente do atacante sobre o caso.

Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo para beneficiar uma aposta esportiva. O lance teria acontecido em uma partida do Brasileirão de 2023, contra o Santos. Junto com ele, alguns de seus familiares estão envolvidos no indiciamento.

A PF analisou milhares de mensagens no celular do jogador que indicam seu envolvimento com fraudes em apostas. A investigação concluiu ainda que Bruno Henrique teria contatado seu irmão, Wander Nunes Pinto Junior, às vésperas da partida para confirmar o recebimento do cartão.

Como resultado do esquema, parentes do atacante rubro-negro teriam conseguido realizar apostas com alta margem de retorno financeiro. O irmão, Wander, apostou R$ 380,86 e recebeu R$ 1.180,67. Sua esposa, cunhada do jogador, teria apostado em duas plataformas distintas. De valor inicial, a mulher apostou R$ 380,86 e R$ 500,00, e recebido, respectivamente, R$ 1.180,67 e R$ 1.425,00 de retorno. A prima do atleta também apostou R$ 380,86 e recebeu de volta a mesma quantia.