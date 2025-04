Bruno Henrique começa no banco e vê Flamengo golear o Juventude por 6 a 0

A diretoria e a comissão técnica do Flamengo demonstraram confiança e resolveram relacionar Bruno Henrique para o jogo com o Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante, que foi indiciado por esquema de manipulação de resultados, ficou no banco até os 34 minutos do segundo tempo, quando já estava 5 a 0, pouco produziu em campo, mas viu seus companheiros aplicarem a maior goleada da competição até agora: 6 a 0.

Com um futebol impositivo desde o início, o Flamengo passou fácil pelo Juventude. O espetáculo foi como a torcida gosta, com virada de três e final de seis. Além de mostrar um futebol agressivo, a maior goleada da competição deixou o time carioca na liderança, com os mesmos 10 pontos do Palmeiras, porém, com maior saldo de gols: 9 a 4. O time gaúcho segue com seis pontos, em sétimo lugar.

Esta foi a primeira vitória flamenguista como mandante, porque na estreia tinha empatado por 1 a 1 com o Internacional. A última participação em casa tinha sido ruim, com a inesperada derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba-ARG, pela Libertadores.

A torcida, mais uma vez, festejou nas arquibancadas, com muitos gritos, aplausos e cantorias. Mas também protestou pelo alto valor dos ingressos. Para o 'sócio torcedor' o preço varia de R$ 80 a R$ 200, mas para o torcedor comum o valor ficou mais alto, de R$ 100 a R$ 500. Entre várias faixas vistas nas mãos dos torcedores, uma delas dizia: 'Ingresso Caro, Arquibancada Vazia'.

Como tinha previsto algumas mudanças pontuais para preservar o elenco, o técnico Filipe Luís realmente trocou algumas peças. Na defesa, Danilo entrou ao lado de Léo Pereira, além de formar o ataque com os velozes Plata e Michael.

Em campo, o Flamengo foi um verdadeiro rolo compressor. Aos seis minutos, Arrascaeta quase abriu o placar com um chute diagonal e que passou perto da trave esquerda. De seus pés nasceu o primeiro gol, aos 12 minutos. Do lado direito, o uruguaio cobrou falta no meio da pequena área, onde Erick Pulgar saltou entre dois zagueiros e desviou de cabeça. A bola entrou no ângulo.

Mantendo a pressão, o segundo gol saiu aos 17 minutos, numa triangulação pelo lado esquerdo. Michael deixou a bola com Gerson que acionou Plata em velocidade. O atacante ganhou a corrida com um adversário e deu um leve toque por cima do goleiro Gustavo.

Ao mesmo tempo em que protestava, a torcida empurrava o time, que não diminuía a intensidade. O terceiro gol saiu aos 21 minutos, em outra falta batida por Arrascaeta pelo lado direito. Desta vez, quem apareceu para cabecear foi o zagueiro Danilo, que marcou seu primeiro gol com o manto rubro-negro, como postou em suas redes sociais.

Michael ainda perdeu chance incrível aos 29, quando Alex Sandro cruzou da esquerda e o baixinho apareceu livre na pequena área, porém, tocou de canela e a bola saiu. Os times foram para os vestiários com o placar de jogo decidido.

No início do segundo tempo, o técnico Fábio Matias apareceu com três alterações, com as entradas de Gilberto, Ênio e Marcos Paulo nas vagas, respectivamente, de Matheus Babi, Batalla e Adriano Martins. Do lado do Flamengo, Alex Sandro, sentindo dores musculares, já tinha saído no primeiro tempo para a entrada de Ayrton Lucas.

O cenário foi mantido, com domínio completo dos flamenguistas. O quarto gol saiu aos 10 minutos, quando Michael enfileirou três adversários e fez o passe para Arrascaeta, na frente da área. O meia ajeitou de esquerda e já bateu com a perna direita, de primeira, surpreendendo o goleiro.

Sentindo a vitória nas mãos, Filipe Luís passou a poupar seus jogadores. Pedro entrou no lugar de Arrascaeta, Everton Cebolinha na vaga de Michael e Luiz Araújo no lugar de Erick Pulgar. O Flamengo não desacelerou, inclusive, marcando a saída de bola gaúcha.

A expectativa da torcida era pela atuação de Pedro, que não decepcionou ao fazer o que mais sabe: gol. Wesley fez o cruzamento, pela direita, o zagueiro subiu errado e Pedro teve que se abaixar para tocar de cabeça: 5 a 0, aos 25 minutos.

E o artilheiro, que ficou sete meses fora de campo para se recuperar de uma cirurgia no joelho, provou estar com ritmo e disposição. Aos 32 minutos ele entrou na área driblando e foi derrubado por Felipinho: pênalti. Na cobrança, o goleiro Gustavo fez a defesa, mas no rebote, Pedro se esticou e tocou na bola com o bico da chuteira: 6 a 0.

Pela quinta rodada, o Flamengo vai fazer o clássico com o Vasco, sábado, às 18h30, no Maracanã. O Juventude vai tentar sua terceira vitória como mandante diante do Mirassol, domingo, a partir das 11 horas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 6 X 0 JUVENTUDE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulhar (Luiz Araújo), Allan, Gerson e Arrascaeta (Pedro); Plata (Bruno Henrique) e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins (Marcos Paulo) e Felipinho; Jadson, Davi Góes (Natã) e Luis Mandaca; Batalla (Ênio), Matheus Babi (Gilberto) e Giovanny. Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Erick Pulgar, aos 12, Plata, aos 17, e Danilo, aos 21 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos 10, Pedro, aos 25 e 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley (Flamengo). Gilberto (Juventude).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 31.445 torcedores.