Bruce Arena, ex-técnico dos EUA, sugere que Pochettino "não entende" seu papel

O ex-técnico da seleção dos Estados Unidos, Bruce Arena, criticou a nomeação do argentino Mauricio Pochettino para o cargo, argumentando que os treinadores estrangeiros não entendem a importância do trabalho da seleção nacional.

"Se você olhar para todas as seleções do mundo, o técnico costuma ser nacional", disse Arena durante o podcast "Unfiltered Soccer" ao lado dos ex-jogadores da seleção americana Landon Donovan e Tim Howard.

Arena, de 73 anos, levou os Estados Unidos às quartas de final da Copa do Mundo de 2002, seu melhor resultado na era moderna, mas em seu segundo ciclo em 2017 não conseguiu classificar a seleção americana para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Treinador de longa trajetória da Major League Soccer, Arena se juntou aos Earthquakes nesta temporada após sua saída do New England Revolution em 2023, onde foi colocado em licença administrativa após alegações de "comentários insensíveis e inapropriados".

Arena, que também criticou o trabalho do alemão Jurgen Klinsmann no comando dos Estados Unidos, disse que ficou "chocado" com as derrotas do mês passado para o Panamá (1 a 0) e o Canadá (2 a 1) na fase final da Liga das Nações da Concacaf.