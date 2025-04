Brasileiros vencem medalhistas olímpicos e avançam às semifinais da Copa do Mundo de Boxe

Yuri Falcão (D) venceu campeão olímpico Muydinkhujaev (E). Douglas Ragi / World Boxing

O Brasil garantiu nove vagas nas semifinais da primeira etapa da Copa do Mundo da World Boxing que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná. Estas classificações asseguram nove medalhas, já que os perdedores faturam o bronze diretamente.

A grande vitória brasileira nas quartas de final foi de Yuri Falcão, na categoria até 65 kg, que venceu o campeão olímpico em Paris-2024 dos 71kg, o uzbeque Asadkhuj Muydinkhujaev, que venceu o primeiro round, mas foi superado nos dois seguintes.

— Foi uma luta muito intensa. Eu já sabia que seria assim, ele é o atual campeão olímpico, um atleta muito duro também. Só que eu já conhecia ele de outros campeonatos mundiais. Eu dormi pensando nessa estratégia, entrar calmo, cabeça azul que a gente vem treinando, não se deixar levar pelo nervosismo, pela ansiedade. Consegui colocar meu jogo e deu certo. Na comemoração, quando todo mundo me jogou pro alto, eu vi que não tem para ninguém, vamos chegar na final e ser campeão — disse Yuri, que é sobrinho medalhistas olímpicos, Esquiva e Yamaguchi Falcão.

Além dele, nas chaves masculinas, também classificaram-se às semifinais os atletas Luiz Oliveira (60kg), Kauê Belini (75kg), Wanderley Pereira (80kg) e Isaias Filho (90kg). Por outro lado, Michael Trindade (55kg), Cristiano Pereira (70kg) e Abner Teixeira (+90kg) pararam na primeira rodada.

Feminino

Já no feminino, o grande destaque até agora foi o desempenho de Jucielen Romeu (57kg), representante do Brasil nos Jogos de Tóquio e Paris, que estreou com uma vitória segura sobre a boxeadora de Taipei, Shi-Yi Wu, medalhista de bronze nos 60 kg em Paris.

Jucielen Romeu comemora vaga na semifinal. Douglas Ragi / World Boxing

— Gostei bastante (do meu desempenho), lutei bem com uma atleta nova na minha categoria. Ela veio dos 60kg e desceu agora pro 57kg, então é uma adversária nova para mim. Estudei ela com meus técnicos e o resultado foi esse, uma luta excelente, bem técnica, estou muito feliz com meu desempenho e agora é focar na próxima luta. Já lutei com essa adversária no final do ano passado e ganhei. Mas, a gente não pode subestimar o adversário. Obviamente, ela estudou o que ela errou para não errar dessa vez. E eu vou dar o melhor, espero sair com a vitória novamente rumo à final — comemorou Jucielen.

Além dela, o Brasil terá Radija Gama (48kg), Queila Américo Braga (70kg) e Viviane Pereira (75kg), em categorias com menos boxeadoras inscritas, que vão estrear direto nas semifinais, nesta quinta-feira (3). Já Beatriz Soares (65kg), Caroline Almeida (51kg), Tatiana Chagas (54kg) e Rebeca Santos (60kg) pararam na primeira rodada.