Brasileiros perdem na estreia do Challenger de Oeiras

Monteiro (E) e Wild (D) formaram dupla brasileira em Paris. André Gemmer / Divulgação/CBT

Os tenistas brasileiros Thiago Wild e Thiago Monteiro foram eliminados em suas estreias no Challenger 125 de Oeiras, em Portugal.

Cabeça de chave número 4, Monteiro perdeu para o dinamarquês Elmer Möller, 148º do mundo, parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 6/1. Com o resultado, o cearense está caindo uma posição no ranking e ficando provisoriamente na 94ª colocação.

Wild era o sétimo pré-classificado e levou uma virada do japonês Shintaro Mochizuki, 153º do ranking. As parciais foram de 2/6, 6/1 e 7/5. Número 112 do mundo, o paranaense também está perdendo uma colocação na classificação mundial.

Eliminados na chave de simples, Monteiro e Wild sequer entraram em quadra para a partida de primeira rodada da chave duplas, onde enfrentariam a parceria do indiano Niki Kaliyanda e do espanhol Sergio Martós, que estão classificados para as quartas de final, após a desistência dos brasileiros.