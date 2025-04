Brasileiros ficam de fora da disputa por medalhas da Semana Olímpica Francesa de Vela

Juliana Duque (E) e Rafael Martins (D) durante a competição. Sailing Energy / Divulgação

O Brasil ficou longe do pódio na Semana Olímpica Francesa de Vela, disputada em Hyères, na região de Riviera. Com oito velejadores em quatro classes, a equipe brasileira obteve como melhor desempenho o 10º lugar geral de Lucas Fonseca, na Fórmula Kite.

Fonseca, que é atleta do Clube Ocean Kite Point, finalizou com 91 pontos perdidos. O italiano Riccardo Pianosi, com 48 pontos perdidos, foi o campeão.

Outras três classes foram encerradas nesta sexta-feira (25). Nenhuma delas tinha a presença de brasileiros. A China ficou com o ouro na Fórmula Kite feminina, com Wan Li, e na IQ Foil masculina, com Kun Bi. Já na disputa feminina da IQ Foil, a vitória ficou com a israelense Tamar Steinberg.

No sábado (26), os outros seis barcos olímpicos conhecerão seus campeões. Destes, o Brasil não participa do 49er, FX e ILCA 6 e nos demais não conseguiu classificação para as regatas de medalha.

A dupla Juliana Duque e Rafael Martins, do Yacht Clube da Bahia, finalizou em 16º lugar na classe 470, que já tem os alemães Simon Diesch e Anna Markfort, como campeões antecipados.

Bernardo Peixoto (Yacht Clube da Bahia) e Marina Arndt (Iate Clube do Rio de Janeiro), da classe Nacra 17, terminaram na 19ª posição. A liderança é dos britânicos John Gimson e Anna Burnet.