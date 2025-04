Brasileiro volta ao topo do ranking mundial de beach tennis; ouça o podcast

André Baran é o entrevistado do Saque na Cinco.

O brasileiro André Baran e o italiano Michelle Cappelletti conquistaram o Sand Series de São Paulo e retornaram ao topo do ranking mundial masculino, desbancando o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto.

O Saque na Cinco repercute o resultado e a recuperação de Baran após a derrota com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2024, além de projetar como será a disputa pela liderança ao longo da temporada. Teremos uma nova era ou haverá um rodízio entre as duas melhores duplas?