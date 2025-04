Brasileiro Sub-23 de atletismo reunirá mais de 800 atletas

O Campeonato Brasileiro Interclubes sub-23 de atletismo será realizado de sexta-feira (11) a domingo (13), no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista, São Paulo. A competição reunirá 839 atletas (328 feminino e 511 masculino), de 128 clubes, de 21 Estados mais o Distrito Federal.

A categoria sub-23 proporciona a transição da categoria sub-20 , do final da etapa de formação do atleta, para a categoria adulta, voltada ao máximo desempenho esportivo.

Serão duas etapas de provas por dia, seis no total, a entrada é franca e a TV Atletismo Brasil transmite ao vivo.

Nesta edição, o Rio Grande do Sul deverá ser representado por cinco equipes : Universidade Federal de Santa Maria, Prefeitura Municipal de Ivoti, Associação Passofundense de Atletismo, Associação Noroeste Runners de Iju[i e Associação dos Corredores de Torres.

As informações e resultados do Brasileiro sub-23 podem ser acompanhados pelo site oficial do evento.