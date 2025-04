Brasileiro Pedro Henrique Louzada é ouro na esgrima da Gymnasiade

Pedro Henrique (2º a partir da esquerda) no pódio. CBE / Divulgação

O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio no último dia da esgrima na Gymnasiade, evento multiesportivo que é organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar para atletas até 15 anos, que acontece em Zlatibor, na Sérvia.

Nesta terça-feira (8), Pedro Henrique Louzada conquistou a medalha de ouro na espada masculina ao vencer o romeno Petar Stojkov, na final, por 15 a 3. Quem também competiu nesta terça-feira foi Laís Tosta, que ficou em sétimo lugar na espada feminina.

Os nove participantes da espada masculina foram divididos em dois grupos na fase de poules, mas ninguém conseguiu avançar invicto, mostrando o quanto equilibrada estava a disputa.

Nesta fase, o esgrimista do Paulistano (SP) venceu o sérvio Mihail Rusev por 5 a 3, perdeu para Rahman Mammadov, do Azerbaijão por 5 a 1 e derrotou o romeno Stefan Corbu por 5 a 4.

Com os resultados, o brasileiro ficou em quarto lugar na classificação geral e teve como adversário nas quartas de final Tunar Suleymanov, do Azerbaijão, que foi derrotado por 15 a 8. Na semifinal, o duelo foi contra o chinês Zou Cenxuan, dono da melhor campanha da primeira fase, que acabou derrotado 15 a 12.

Na disputa feminina, Laís Tosta foi eliminada pela chinesa Li Wanxuan, que acabaria campeã. O pódio ainda teve Sabina Hogas, da Romênia, com a prata, e Jahan Sadikhova, do Azerbaijão, e Kimia Hedayati, do Irã, com as medalhas de bronze.