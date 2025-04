Brasileira Rosamaria termina primeira fase da liga japonesa como a segunda maior pontuadora

— Foi uma temporada muito desafiadora, mas de muitos aprendizados, estamos felizes com os resultados, mas estamos com foco agora nas quartas de final, com muita vontade de ganhar e ir mais longe no campeonato. Mas estou confiante que podemos vencer mais esse desafio — diz a jogadora que completará 31 anos nesta quarta-feira (9).