Brasil x Chile no Sul-Americano sub-17; acompanhe ao vivo

O Brasil encara o Chile , nesta quarta-feira (9), às 18h, em jogo válido pela semifinal do Sul-Americano sub-17 . A partida será disputada em Cartagena, na Colômbia, e vale uma vaga na final da competição.

Na primeira fase, a seleção brasileira terminou com a primeira colocação do Grupo B, com 10 pontos. A equipe teve três vitórias e um empate em quatro jogos disputados.