Brasil vence o Chile e garante vaga na final do Sul-Americano sub-17

O Brasil venceu o Chile por 1 a 0 em jogo das semifinais do Sul-Americano sub-17. A partida foi disputada em Cartagena, na Colômbia, e contou com apenas um gol marcado. O zagueiro Luis Eduardo, do Grêmio, esteve entre os titulares e atuou os 90 minutos. Tiaguinho, também do Tricolor, entrou na segunda etapa.