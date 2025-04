Brasil terá torneio WTA pela primeira vez desde 2016

Parque Villa-Lobos receberá o torneio em São Paulo. rafaelnlins / stock.adobe.com

Depois de nove anos longe do calendário da WTA, o Brasil voltará a ter um torneio em 2025. Nesta quarta-feira (30), foi confirmada a realização do SP Open, competição feminina que acontecerá de 6 a 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

O torneio será realizado em quadra dura e poderá contar com o nome de Bia Haddad Maia, principal nome feminino da modalidade no país.

Calendário

O SP Open também encerra um período de 25 anos da capital paulista longe do calendário oficial da WTA. O Brasil não recebia um torneio do nível 250 desde 2016, quando o Rio Open e o WTA de Florianópolis saíram do calendário da entidade.

— O São Paulo Open é mais um grande evento internacional que conseguimos conquistar para a cidade de São Paulo. A presença de grandes atletas, com certeza, vai estimular a prática do tênis, contribuindo para o surgimento de novos campeões — disse Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo.

O SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 24 no qualifying e 16 duplas. O qualifying será disputado nos dias 6 e 7, e a chave principal será realizada entre os dias 8 e 14. A organização do evento ficará a cargo da IMM, mesma promotora do Rio Open.