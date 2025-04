Brasil irá sediar o Sul-Americano de Canoagem Slalom e Caiaque Cross

Durante os quatro dias de competição , o público poderá acompanhar quatro provas de canoagem slalom : K1 masculino e feminino e C1 masculino e feminino. Já no caiaque cross , as categorias são K1 masculino e feminino. O “K” das modalidades representa o caiaque e o “C” representa canoa.

A cidade de Piraju, localizada na região do Vale do Paranapanema, próximo à divisa com o Estado do Paraná, é referência na canoagem slalom, sendo formadora de esportistas de nível internacional e olímpico.