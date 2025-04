Brasil inicia treinos para disputa por vaga nas finais da Billie Jean King Cup

Bia Haddad no primeiro treino em Ostrava. Marcelo Leão / Divulgação/CBT

A equipe brasileira iniciou nesta segunda-feira (7) o período de treinamentos em Ostrava, na República Tcheca, sede do Grupo B da fase classificatória da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina por equipes de tênis.

O Brasil enfrentará as donas da casa e a Espanha em busca da vaga para a fase final da competição, que acontecerá em novembro, na China.

A estreia brasileira será no dia 10, contra a equipe tcheca. No dia 11, o confronto será contra as espanholas. As partidas acontecerão em quadra dura indoor e cada série terá três jogos cada, sendo os dois primeiros de simples e o último de duplas.

No início dos trabalhos, nesta segunda, participaram quatro das cinco jogadoras convocadas: Bia Haddad Maia, Luiza Fullana, Luisa Stefani e Ana Candiotto. Laura Pigossi, que foi finalista de duplas do WTA 250 de Bogotá, no domingo (6), deve se integrar a equipe na terça-feira (8).

— A primeira impressão da quadra e das condições são boas. Chegamos ontem de viagem, mas me senti bem no treino. Além disso, todas estão com muita energia para nos prepararmos da melhor forma para os duelos — disse Bia Haddad, principal tenista do Brasil e número 17 do ranking mundial.

Esta etapa da Billie Jean King Cup terá seis grupos de três países, cada, com os vencedores se classificando para a fase final, ao lado da China (país-sede) e da Itália, atual campeã.