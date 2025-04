Brasil fatura 16 medalhas no Campeonato Pan-Americano e Oceania Cadete de Judô

A equipe brasileira fez bonito em Lima. CBJ / Divulgação

O judô brasileiro dominou o Campeonato Pan-Americano e Oceania Cadete, realizado em Lima, no Peru, e conquistou 16 pódios. Todos os atletas convocados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) saíram da Vila Desportiva Nacional (Videna) com medalha. A campanha de 10 ouros, duas pratas e quatro bronzes confirmou a hegemonia do Brasil no continente, colocando o país no topo do quadro geral de participantes.

Após o fim das lutas preliminares, a equipe teve 12 de seus 16 representantes classificados para lutar pela medalha de ouro. E o saldo foi positivo, com apenas duas derrotas nas lutas decisivas.

Como foram as finais

Gabriel Cruz garantiu o primeiro ouro do Brasil. Judo Peruano / Divulgação

Na primeira final da noite, nos 50kg masculino, Gabriel Cruz (Assamaca-BA), venceu o canadense Oleksandr Smakula por ippon para faturar o título. O pódio ainda teve o peruano Piero Herrera e o norte-americano Samuel Abdelmalak, que dividiram o bronze.

Logo em seguida, Ana Sena (Kaizen-AM) confirmou a dobradinha dourada no peso superligeiro ao marcar um waza-ari, um yuko e um ippon na peruana Ashlee Lopez e ficar com o ouro nos 40kg feminino.

A terceira medalha dourada do Brasil veio com Victor Hugo Silva (Umbra Vasco da Gama-RJ) anotou um waza-ari e ainda conseguiu forçar três punições no argentino Esteban Maldonado, conquistando o título dos 55kg. O norte-americano Sebastian Teran e o argentino Benjamin Molina ficaram com o bronze.

Giovanna Imhof (Santos Gota de Leite-SP) levou um yuko da estadunidense Amaries Bell no golden score, ficando com a medalha de prata nos 44kg.

Em seguida, a seleção brasileira embalou uma sequência de quatro finais vitoriosas. Lucas Yamamoto (Pinheiros-SP) foi campeão dos 60kg, com um yuko sobre o dominicano Diego Garcia Ramirez. Adrian Cohen, dos Estados Unidos, e Lautaro Cruces, da Argentina, completaram o pódio.

Nicole Marques (Espaço Marques-DF) conseguiu dois waza-ari na canadense Melody Grenier e se sagrou campeã nos 52kg, que teve a equatoriana Renata Vásquez e a canadense Maegan Grooten com o bronze.

Nicole Marquez (de azul) levou ouro nos 52 kg. Judo Peruano / Divulgação

Nos 73kg, João Gabriel Moura, do Sesi-SP, ganhou do estadunidense Luka Tsikarishvili com um ippon e faturou o ouro. O bronze foi dividido pelo colombiano Yeison Quejada e o canadense Lowan Le Bris.

A judoca do Flamengo-RJ, Manuela Maia, levou a melhor nas punições (3 a 2) contra a canadense Myroslava Bondarenk para ficar com o lugar mais alto do pódio nos 57kg. A salvadorenha Maya Aubert Gómez e a equatoriana Nicole Chiasi dividiram o terceiro lugar.

Já a gaúcha Anna Júlia Sperling (Fusegi Canoas-RS) sofreu três punições contra a canadense Maia Thonson e ficou com a medalha de prata da categoria 63kg, que teve a canadense Victoria Summers e a australiana Lily Tai Tin repartindo o bronze.

Na décima final disputada, o Brasil voltou a subir ao topo do pódio com César Tristante (São João Tênis Clube-SP), que venceu o argentino Tomas Quinteros com um estrangulamento e ficou com o título dos 90kg. O pódio ainda contou com o canadense Matthew Molchanov Nicholas Zadvinskiy, dos Estados Unidos.

Mariana Gianecchini (Clube Sakurá-MS), que conseguiu o ippon (estrangulamento) na canadense Charlie Thibault foi campeã dos 70kg, com a estadunidense Chloe Williams e a canadense Missy Jen Dorval Mbele em terceiro.

Mariana Gianecchini (E) venceu os 70 kg. Judo Peruano / Divulgação

A décima medalha de ouro veio com Olivia Oliveira (Minas Tênis Clube-MG), que marcou dois waza-ari na estadunidense Rhadi Ferguson e levou a melhor na categoria acima de 70kg. Emily Harris, do Canadá, e Ana Robledo, da Argentina, dividiram o terceiro lugar.

Quatro bronzes completam a campanha

Ex-judoca gaúcha Maria Portela é uma das técnicas da seleção. Judo Peruano / Divulgação

Além das 12 finais, o judô brasileiro ainda teve outros quatro atletas disputando medalhas de bronze. Todos eles saíram vitoriosos de suas lutas.

O primeiro veio com a gaúcha Sarah Mendes (Grêmio Náutico União), que imobilizou a chilena Maria Valencia por vinte segundos até o ippon nos 48kg. Ela dividiu a posição no pódio com a canadense Addyson Tamura. A campeã foi a australiana Rika Hirose, que venceu a decisão contra Maila Manibog, dos Estados Unidos.

Já no masculino, Fernando Mitsuda (Pinheiros-SP) venceu o argentino Thiago Carvalho por yuko para subir no pódio dos 66 kg. O segundo bronze ficou com o peruano Hector Mieres. O ouro foi para o canadense Connor Gallant e a prata ficou com o estadunidense Theodore Lehmen.

Ruan Vasconcelos foi bronze nos 81kg, após dois waza-ari contra o estadunidense Shota Kundukhashvili. O atleta do Flamengo-RJ dividiu a posição no pódio com o peruano Valentino Flores. O campeão da categoria foi o canadense Tristan Bourque, que superou o australiano Akos Kelly.

A última medalha brasileira em Lima veio com Thiago Santos (Umbra Vasco da Gama-RJ), que projetou o peruano Jhon Colazos em um ipponzaço na disputa do bronze na categoria acima de 90kg. Ra Imaru Holozet, da Polinésia Francesa, ficou com a outra medalha de bronze. O ouro foi ganho pelo estadunidense Kanta Ueyama e a prata ficou com o canadense Franck Moussima.