Brasil disputa quatro classes na Semana Olímpica Francesa de Vela

Após quatro regatas , onde obteve um terceiro lugar, como melhor resultado, o atleta do Clube Ocean Kite Point, tem 14 pontos perdidos já descontado seu pior resultado, um sétimo na segunda prova. A liderança é do italiano Riccardo Pianosi, que venceu três regatas e ficou em segundo na outra.

Um dos barcos mais tradicionais do programa olímpico é o 470 , onde a dupla brasileira Juliana Duque e Rafael Martins , do Yacht Clube da Bahia, é a 26ª entre 39 participantes, após duas regatas. Os líderes são os alemães Simon Diesch e Anna Markfort.

A classe onde o Brasil tem mais competidores é a ILCA 7, anteriormente chamada de Laser, que conta com 112 barcos. O melhor brasileiro após duas regatas é Pedro Madureira, do Iate Clube do Rio de Janeiro, que aparece na 66ª posição, duas à frente de Antônio Rosa, do Clube dos Jangadeiros-RS. Já Frederico Francavilla, do Yacht Club Santo Amaro-SP, está em 101º lugar.