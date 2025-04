Braithwaite cita Real Madrid para justificar futebol do Grêmio e avisa: 'Estamos ganhando'

Um dos principais nomes do elenco, o atacante Martin Braithwaite tem adotado um discurso realista sobre o desempenho do Grêmio. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o dinamarquês reconheceu que o time ainda pode evoluir, mas destacou a importância de estar vencendo mesmo sem exibições de encher os olhos.

O atacante também citou o triunfo sobre o Atlético-MG, na estreia do Brasileirão, como símbolo da solidez do grupo. Mesmo sem brilho, o Grêmio garantiu os três pontos, o que, para o camisa 19, vale mais do que uma atuação vistosa em uma derrota.