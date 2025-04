Borussia Dortmund x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Barcelona passou por cima do Borussia Dortmund no jogo de ida.

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League . O duelo ocorre no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. ZH acompanha em tempo real.

Na partida de ida, o Barça fez valer o mando de campo e goleou por 5 a 0, com um show do trio de ataque formado por Raphinha, Yamal e Lewandowski. Mesmo com um triunfo de três gols de diferença dos alemães, o Barcelona se classifica para a semifinal.