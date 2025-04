Bortoleto sente início ruim, mas prega calma e se inspira em Russell: 'Aprender e melhorar'

Acostumado com triunfos e títulos, o jovem de 20 anos, tenta se adaptar ao novo momento na principal categoria do automobilismo mundial. Ele foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, nos anos de 2023 e 2024, respectivamente.

Consciente, o paulista se inspira em George Russell, atual piloto titular da Mercedes, que teve um início complicado. O britânico correu sua primeira temporada pela Williams, em 2019, e não pontuou. Ele só foi somar sua primeira marca só em 2020, quando substituiu Lewis Hamilton com covid-19, e concluiu o GP do Bahrein em nono lugar.

No último domingo, Bortoleto concluiu o GP do Bahrein, em Sakhir, na 18ª e última posição. Nas provas anteriores, abandou na Austrália após rodar na chuva, foi 14º na China e 19º no Japão. Agora, o brasileiro foca suas atenções no próximo fim de semana, quando a 5ª etapa da temporada acontece na Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah-Corniche.