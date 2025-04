Bortoleto espera carro mais competitivo para reagir na Arábia Saudita: 'Melhorar desempenho'

Gabriel Bortoleto dará sequência à desafiadora primeira temporada na Fórmula 1 neste final de semana, em Jedá, no GP da Arábia Saudita. Depois de demonstrar irritação e cobrar a Sauber por melhorias no carro, ao finalizar o GP o Bahrein, em Sakhir, na 18ª e última posição, o brasileiro espera ser mais competitivo.

"Jedá é um circuito rápido e complicado. Já corri aqui no ano passado, então conheço o traçado", comentou Bortoleto, que teve desempenho apagado na etapa saudita na Fórmula 2 em 2024. Ele terminou em décimo a corrida sprint e abandonou a prova principal, vencida por outro brasileiro, Enzo Fittipaldi.

Após a conquista da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto conseguiu vaga na Fórmula 1, mas ainda não pontuou em quatro etapas. Ele abandonou na Austrália e foi o último colocado no Japão (19º) e no Bahrein (18º), alcançando o melhor resultado na China, o 14º lugar, após as desclassificações de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly.