Bontempo enfatiza reação do Santos e revela boas memórias contra São Paulo: 'É especial'

O Santos voltou aos treinos nesta sexta-feira com os olhos voltados para um novo momento no Campeonato Brasileiro. Após vencer o Atlético-MG e deixar a zona de rebaixamento, o elenco se reapresentou de olho no clássico com o São Paulo, neste domingo, às 16h, no MorumBis. E quem projeta mais do que apenas um bom resultado é o meia Gabriel Bontempo, que falou em tom de ambição.

"Estamos nos preparando da melhor maneira para chegar no domingo e fazer um grande jogo", afirmou. "Foi bom pegar confiança e dar sequência. Vamos buscar as melhores posições. No Brasileirão não tem jogo fácil. Toda a equipe é muito qualificada, o clássico tem aquele gostinho especial", completou o camisa 49, uma das principais apostas do time na temporada.

Mesmo com o bom momento, o Santos terá um desfalque importante: Neymar voltou a sentir dores na coxa e está fora do jogo. A ausência do principal nome do elenco aumenta a responsabilidade dos jovens, que têm ganhado espaço com a sequência de partidas.

Bontempo, aliás, tem motivos de sobra para acreditar em novo bom desempenho diante do rival. Foi contra o São Paulo que ele estreou como titular no profissional e marcou seu primeiro gol, em fevereiro, na vitória por 3 a 1 na Vila Belmiro. "Tenho boas memórias contra eles. Fui muito feliz naquele jogo. Guardo com carinho e, quem sabe, eu possa repetir esse feito no domingo."