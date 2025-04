Bologna vence Empoli por 3 a 0 e dá grande passo para a final da Copa da Itália

Dono de dois títulos da Copa da Itália, o Bologna se aproximou muito da disputa da final da edição 2025 do tradicional torneio, nesta terça-feira, ao derrotar, por 3 a 0, o Empoli, no campo do adversário. Com o resultado, a equipe bolonhesa pode perder por até dois gols no jogo de volta, em seus domínios, dia 24.