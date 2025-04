Bologna elimina Empoli e vai enfrentar Milan na final da Copa da Itália

Os bolonheses, que já haviam vencido na ida por 3 a 0, abriram o placar no estádio Renato Dall'Ara logo aos sete minutos, com o meio-campista Giovanni Fabbian. Os toscanos empataram aos 33 por meio do volante ucraniano Viktor Kovalenko, mas depois disso não conseguiram mais incomodar a defesa do time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano.