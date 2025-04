Bologna e Lazio tropeçam na disputa por uma vaga na próxima Champions

Com 61 pontos, o Bologna cedeu o quarto lugar - o último que garante vaga na próxima Champions - para a Juventus (62 pontos), que no domingo venceu o lanterna Monza por 2 a 0.

A noite da Lazio foi um pesadelo durante um bom tempo: no Estádio Olímpico da capital, o time sofreu um primeiro gol logo aos três minutos, marcado por Jacob Ondrejka, do Parma.

Foi apenas aos 79 minutos que a Lazio reagiu, com um gol do veterano ponta espanhol Pedro. O campeão do mundo com a Espanha em 2010 conseguiu o empate cinco minutos depois.