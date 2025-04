Bielefeld, da 3ª divisão, surpreende Leverkusen (2-1) e vai à final da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen, atual campeão da Copa da Alemanha, foi surpreendido na noite desta terça-feira (1º) na visita ao modesto Arminia Bielefeld, da terceira divisão, que venceu de virada por 2 a 1 e se classificou para uma final histórica.

Na grande final do dia 24 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, o Bielefeld jogará contra o Stuttgart ou o RB Leipzig, que se enfrentam na outra semifinal, nesta quarta-feira.

O Leverkusen, que era o franco favorito, perdeu assim a chance de disputar o bicampeonato. A classificação parecia uma questão de tempo quando Jonathan Tah abriu o placar aos 17 minutos com um chute após um cruzamento do espanhol Alejandro Grimaldo que contou com um leve desvio de Yacine Adli.

Mas a partir daí nada funcionou para os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso, que foram superados pelo entusiasmo da equipe revelação da competição.

O empate veio pouco depois, aos 20 minutos, com um disparo rasteiro de Marius Wörl e nos acréscimos do primeiro tempo (45'+3) o Arminia conseguiu a virada com um chute de primeira de Max Grosser.

Na segunda etapa, o Leverkusen tentou repetidamente empatar, mas sem sorte nas finalizações.

O nigeriano Victor Boniface, com uma grande oportunidade aos 72 minutos, e o tcheco Patrik Schick, com um chute na trave (81'), quase conseguiram mas o placar não se mexeu mais e o Arminia Bielefeld prolongou o seu sonho nesta edição da Copa da Alemanha.

Embora na terceira divisão esteja em quarto lugar, fora da zona de acesso à segunda, na Copa da Alemanha o Arminia Bielefeld já eliminou quatro times da elite: o Union Berlin nos 16-avos de final, o Freiburg nas oitavas, o Werder Bremen nas quartas de final e agora o Bayer Leverkusen.

O Arminia Bielefeld já havia sido semifinalista uma vez na Copa da Alemanha, há uma década (2014-2015), mas desta vez supera o feito e vai disputar a primeira final de sua história.

O Bayer Leverkusen, que conquistou a dobradinha nacional no ano passado, terá agora que concentrar seus esforços na Bundesliga, onde está em segundo lugar, sete pontos atrás do líder Bayern de Munique, faltando sete rodadas para o fim do campeonato.

-- Resultados das semifinais da Copa da Alemanha:

- Terça-feira:

Arminia Bielefeld (3ª) 2 Wörl (20'), Grosser (45'+3)

Bayer Leverkusen (1ª) 1 Tah (17')

- Quarta-feira:

(15h45) Stuttgart (1ª)

RB Leipzig (1ª)