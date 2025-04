Bia Haddad vence também na estreia em duplas no WTA 1000 de Madrid

Um dia após encerrar um jejum sem vitórias em simples, Bia Haddad Maia venceu também em sua estreia na chave de duplas no WTA 1000 de Madrid. Nesta sexta-feira (25), a brasileira e a alemã Laura Siegemund superaram as chinesas Zheng Saisai e Wang Xinyu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.