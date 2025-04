Bia Haddad sofre a 7ª derrota seguida e Brasil perde da República Tcheca na Billie Jean King Cup

Bia é a principal tenista do Brasil. Marcelo Leão / Divulgação/CBT

O Brasil começou com derrota na fase qualificatória da Billie Jean King Cup. Nesta quinta-feira (10), a equipe nacional foi superada nos dois jogos de simples contra a República Tcheca, na casa das adversárias, em Ostrava. Laura Pigossi chegou a levar um "pneu" no primeiro jogo, o que também aconteceu com Bia Haddad Maia, que acumulou sua sétima derrota consecutiva no ano.

Principal tenista do País, Bia Haddad disputou a segunda partida do confronto, válido pelo Grupo B da competição considerada a Copa do Mundo do tênis feminino. E a número 17 do mundo não resistiu à local Linda Noskova, 33ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

As duas tenistas já haviam se enfrentado uma única vez no circuito, em 2022, com vitória da brasileira. Bia, contudo, voltou a repetir as atuações abaixo do esperado. No set inicial, ainda fez um duelo equilibrado contra a rival tcheca. No entanto, sofreu forte queda de rendimento na segunda parcial, quando não conseguiu vencer um game sequer.

Noskova aproveitou o apoio da torcida e o estilo de jogo, mais favorável à quadra dura e coberta de Ostrava, para se impor com facilidade - as brasileiras costumam jogar melhor no saibro, considerado mais lento.

Bia não vence uma partida em simples desde janeiro, quando faturou duas vitórias seguidas na chave do Aberto da Austrália. Desde a eliminação no primeiro Grand Slam do ano, ela acumulou cinco derrotas em estreias no circuito.

Pigossi confirma apenas um saque e cai no jogo inicial

Pigossi perdeu oito dos nove games em que sacou. Marcelo Leão / Divulgação/CBT

No primeiro jogo do dia, Laura Pigossi foi superada por Marie Bouzkova, 58ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/4). A tenista número dois do Brasil no confronto começou mal a partida, porém reagiu no segundo set, fazendo um duelo equilibrado. Laura chegou a sacar para fechar a parcial por duas vezes, sem sucesso.

Com o apoio da torcida, Bouzkova devolveu as duas quebras de saque, igualou o set e forçou a disputa do tie-break, quando fez valer a maior experiência em partidas de alto nível no circuito.

Um dado curioso do jogo é que Laura Pigossi sacou nove vezes e teve o saque quebrado em oito oportunidades.

As duas derrotas já definiram o revés brasileiro diante das checas. Mas, pelas regras do novo formato do torneio, as duas equipes ainda se enfrentarão numa partida de duplas, com Bia Haddad e Luisa Stefani contra Dominika Salkova e Tereza Valentova. O jogo vale pontos para a disputa do grupo.

A equipe brasileira volta a jogar nesta sexta-feira (11), às 10h (de Brasília), contra a Espanha, que não terá sua principal tenista, Paula Badosa. O time europeu terá como principais atletas Jessica Bouzas Maneiro (69ª do ranking), Sara Sorribes Tormo (85ª) e Cristina Bucsa (94ª).