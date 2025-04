Bia Haddad Maia volta a jogar mal e sofre nova derrota em Stuttgart

O começo de temporada para Bia Haddad Maia é para esquecer. Nesta terça-feira (15), a tenista brasileira acumulou mais uma derrota em 2025 ao ser eliminada pela norte-americana Emma Navarro, 11ª do mundo, por 6/3 e 6/0, em partida válida pela primeira rodada do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha.

Ainda entre as 20 melhores do ranking mundial, ocupando a 17ª colocação, a paulista de 28 anos tem apenas duas vitórias no ano e 12 derrotas, nove delas em sequência.

Roteiro das derrotas

Ela conseguiu equilibrar o jogo no começo, mas foi completamente dominada pela adversária depois de desperdiçar algumas chances. Essa foi a primeira derrota para Navarro em três confrontos no circuito.

O começo do primeiro set teve as duas jogadoras mantendo o saque até o empate em 3 a 3, com Bia desperdiçando três oportunidades de quebrar a norte-americana no quinto game.