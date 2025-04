Bia Haddad Maia quebra sequência negativa e volta a vencer depois de três meses

Bia precisa defender pontos para se manter entre as 20 primeiras do ranking.

Finalmente Bia Haddad Maia reencontrou o caminho das vitórias . Após uma sequência de nove derrotas seguidas desde 16 de janeiro , a tenista brasileira superou a estadunidense Bernarda Pera, nesta quinta-feira (24), por 2 sets a 1 , parciais de 2/6, 6/3 e 6/1, após 1h57min de partida, e avançou para a terceira rodada do WTA 1000 de Madrid , na Espanha.

Cabeça de chave número 16 da competição, Bia estreou já na segunda rodada e após um primeiro set de muita dificuldade, se reencontrou em quadra e quebrou o jejum que perdurava desde a segunda rodada do Australian Open.

Ameaçada de sair do top 20 do ranking mundial por conta dos maus resultados, a brasileira precisa de um bom desempenho no torneio para seguir neste grupo. Ela tem 215 pontos de 2024, quando chegou às quartas de final na Espanha, para defender. Para isso ainda precisa mais duas rodadas.