Bia Haddad Maia perde para Belinda Bencic e é eliminada do Masters 1000 de Madrid

A tenista brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada, neste sábado (26), na terceira rodada do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. Em uma verdadeira batalha, ela perdeu para a suíça Belinda Bencic por 2 a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/2), após três horas e três minutos de partida.

Com a derrota, ela deverá deixar o top 20 do ranking mundial, já que não conseguiu defender os pontos conquistados no saibro da capital espanhola na última temporada.

Mesmo com a derrota, Bia parece estar recuperando o seu melhor jogo. Depois de uma vitória de virada na estreia do Masters 1000 de Madrid, sobre a estadunidense Bernarda Pera, ela fez um jogo equilibrado. Após amargar uma sequência de nove derrotas e promover modificações em sua equipe técnica, aos poucos, ela começa a mostrar as virtudes que a colocaram no top 10 em duas oportunidades.

Atual número 19 do mundo, Bia Haddad está provisoriamente perdendo três posições na classificação e ficando em 22º lugar.

Primeiro set

Diante de Bencic, atual 42ª do ranking e campeã olímpica em Tóquio 2020 que já foi a número 4 do mundo, mas sofreu queda no ranking após dar um tempo na carreira para o nascimento da filha Bella em abril de 2024, Bia iniciou o jogo variando bem os golpes, mas acabou perdendo um pouco o ritmo e permitiu que o seu saque fosse quebrado em duas oportunidades, no sétimo e nono games, perdendo a parcial por 6 a 3, após 45 minutos.

Bia se recupera

A derrota na primeira parcial não abalou a paulista. Com ótimas devoluções e fazendo a suíça ter poucas alternativas no fundo de quadra, Bia conseguiu duas quebras e abriu 3 a 0.

Experiente, Bencic devolveu a quebra (1 a 3), mas voltou a sentir o peso da bola da canhota brasileira e perdeu o saque no sétimo game. Bia sacou para fechar em 6 a 2, mas foi quebrada. Porém, ela manteve-se firme e na sequência fez 6 a 4 e empatou o jogo.

Terceiro set cheio de quebras de saque

O começo do terceiro set apresentou Belinda Bencic irritada com sua atuação e com o comportamento de alguns torcedores brasileiros. A suíça protestou com o árbitro de cadeira, o francês Kader Nouni: "Eles podem torcer para ela, mas peço que não se dirijam a mim".

E logo no começo do set, Bia Haddad quebrou o saque da suíça em duas oportunidades e abriu 3 a 0. Bencic devolveu um break em 1 a 3, mas voltou a perder o serviço em 1 a 4 e a se recuperar em 2 a 4, com nova quebra.

A reta final do set teve a suíça finalmente confirmando o saque e encostando em 3 a 4 e logo depois quebrando o saque da brasileira e empatando em 4 a 4, após uma sequência de erros de Bia. Bencic confirmaria o saque, mais uma vez, passando a liderar em 5 a 4.

Pressionada, Bia sacou para empatar o jogo e voltar a ganhar um game, após perder quatro seguidos. Precisa, ela não deu chances para a europeia e sem ceder pontos empatou em 5 a 5. Na sequência, a brasileira pressionou o serviço de Bencic e teve duas chances de quebra, mas não obteve sucesso e mais uma vez sacou necessitando confirmar para empatar e levar a partida para o tie-break.

Bencic vence tie-break e avança para as oitavas

Sacando bem, Bia Haddad fechou sem perder pontos e o 6 a 6 forçou o desempate. No tie-break, Bencic sacou bem, fez 1 a 0 e logo depois pontuou no saque da brasileira em duas oportunidades, abrindo confortáveis 3 a 0.

Com a vantagem, a suíça se soltou em quadra, encaixou um winner e fez 4 a 0. Bencic errou uma troca e deu a brasileira seu primeiro ponto, mas Bia voltou a sacar e errar uma esquerda e ficar em desvantagem de 1 a 5.

Belinda Bencic foi para o saque e não desperdiçou a chance de marcar 7 a 2 e se habilitar a desafiar a estadunidense Coco Gauff, atual número 4 do mundo nas oitavas de final.

Laura Pigossi eliminada nas duplas

Melhor tenista do Brasil na classificação mundial das duplas, a paulista Laura Pigossi não teve um bom desempenho na estreia em Madri. Ela e a húngara Timea Babos foram eliminadas pela norueguesa Ulrikke Eikkeri e a japonesa Eri Hozumi, que marcaram 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.