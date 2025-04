Bia Haddad Maia cai nas quartas de final de duplas em Madri

A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada, nesta quarta-feira (30), na chave de duplas do WTA 1000 de Madrid , na Espanha. Ela e a alemã Laura Siegemund foram eliminadas por Su-Wei Hsieh , de Taiwan, e Jelena Ostapenko , da Letônia, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3, após 1h37 min de partida.

Com a campanha na capital espanhola, Bia Haddad passará a ocupar a 45ª posição na classificação de duplas , melhorando nove colocações em relação à última lista.

Bia já havia sido eliminada na terceira rodada da chave de simples e perdeu três posições. Na próxima atualização do ranking ela será a número 22 do mundo.

Na próxima semana, a brasileira vai disputar o WTA 1000 de Roma, na Itália. Em 2024, ela foi eliminada na terceira rodada do torneio no saibro do Foro Italico de Roma.