Bia Haddad luta por mais de 3h, mas cai para Bencic e se despede do WTA 1000 de Madri

A brasileira Bia Haddad Maia travou uma verdadeira batalha neste sábado, mas acabou eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Madri. Em um duelo equilibradíssimo, Bia foi superada pela suíça Belinda Bencic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/2), após 3h04min de partida.

Vinda de duas vitórias importantes (sendo uma nas duplas) que colocaram fim a um jejum incômodo na temporada de simples, Bia demonstrou poder de reação e muita entrega em quadra. Mesmo assim, não conseguiu avançar para as oitavas de final do torneio espanhol.

O primeiro set foi equilibrado até o sétimo game, quando Bencic conseguiu uma quebra e tomou o controle da parcial, fechando em 6/3. A brasileira reagiu no segundo, começou de forma agressiva e abriu vantagem, resistindo à pressão da suíça para vencer por 6/4 e empatar o confronto.

O terceiro set foi digno de uma verdadeira batalha. Durante mais de uma hora, Bia e Bencic travaram uma disputa intensa, com games longos e alternância constante no domínio da partida. A brasileira salvou momentos de pressão, mas viu a suíça forçar muito o saque na reta final.

Sem que nenhuma das jogadoras conseguisse se impor totalmente, a decisão foi para o tie-break. No desempate, Bencic foi implacável: dominou as ações, não deu chances à brasileira e venceu por 7/6 (7/2), garantindo a vaga nas oitavas após 3h04min de confronto.

Atual 42ª do ranking e campeã olímpica em Tóquio-2021, Bencic retomou o circuito em 2024 após uma pausa para a maternidade e atravessa boa fase, tendo conquistado o título do WTA 500 de Abu Dabi. Nas oitavas de Madri, ela enfrentará a norte-americana Coco Gauff, número 4 do mundo.