Swiatek leva pneu, mas vira sobre Keys e Sabalenka sofre para eliminar Kostyuk

A polonesa Iga Swiatek sofreu um pneu (0/6), algo que não ocorria com ela desde 2021, nesta quarta-feira (20), masbuscou a virada sobre a estadunidense Madison Keys, quinta favorita, parciais de 0/6, 6/3 e 6/2 em 1h46min de partida e se classificou para as semifinais do WTA 1000 de Madrid, na Espanha.