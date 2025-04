Bia Haddad avança às quartas nas duplas do WTA 1000 de Madrid ao bater cabeças de chave número 5

Eliminada na terceira rodada de simples , a brasileira Bia Haddad Maia avançou às quartas de final de duplas do WTA 1000 de Madrid neste domingo (27). Ao lado da alemã Laura Siegemund , Bia Haddad amargou um "pneu" no primeiro set e precisou salvar um match-point antes de virar em cima das russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider , cabeças de chave número 5, e marcar 2 a 1, parciais de 0/6, 7/6 (7/4) e 10/8.

Após não conseguir nenhum game no primeiro set, a dupla da brasileiro chegou a ter 4 a 2 na segunda parcial, mas permitiu a reação das rivais. No tie-break, Bia e Siegemund impediram que as adversárias fechassem a partida e no desempate erraram menos e avançaram.