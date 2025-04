Bernardinho convoca seleção de vôlei para treinos antes da Liga das Nações

O técnico Bernardinho anunciou nesta quinta-feira (24) a primeira convocação da seleção brasileira no ano, visando a Liga das Nações, que é a primeira competição do ciclo Los Angeles-2028. Foram 13 nomes chamados e outros dois convidados com uma enorme renovação e muitos jovens na relação, casos dos estreantes Geovane Kuhnen e Chizoba. Entre os remanescentes aparecem os irmãos Alan e Darlan, o levantador Fernando Cachopa e o líbero reserva Maique.