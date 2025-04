Bayern empata com Dortmund e vê Leverkusen desperdiçar chance de encostar na ponta do Alemão

Gnabry marcou o segundo gol do Bayern. ALEXANDRA BEIER / AFP

O Bayern de Munique tropeçou diante de sua torcida neste sábado (12), ao empatar por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Allianz Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Apesar do resultado, o time bávaro conseguiu manter a liderança com seis pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen.

Com o empate, o Bayern foi a 69 pontos. O Leverkusen, que podia ter reduzido a diferença para quatro, também tropeçou: ficou no 0 a 0 com o Union Berlin, em casa, e permaneceu com 63. Faltando cinco rodadas para o fim da temporada, a disputa pelo título segue aberta, mas o time bávaro mantém a vantagem.

O Borussia Dortmund, por sua vez, ainda tenta se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões. A equipe ocupa a oitava posição, com 42 pontos - seis a menos que o RB Leipzig, que fecha o G4 com 48.

No clássico, o Bayern foi superior no primeiro tempo e criou as principais oportunidades, esbarrando nas defesas seguras de Gregor Kobel. Harry Kane, Stanisic e Olise levaram perigo, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo. O Dortmund, bem fechado, respondeu em contra-ataques, com Brandt levando perigo.

A etapa final começou animada. Logo aos três minutos, Ryerson cruzou na medida para Beier abrir o placar para o Dortmund. Os visitantes quase ampliaram, mas viram Thomas Müller salvar o Bayern mais uma vez. Ele assumiu o protagonismo e serviu Raphael Guerreiro, que empatou com categoria, aos 20. Pouco depois, Gnabry virou o jogo finalizando no canto direito de Kobel.

Mas o Borussia reagiu. Aos 37, Anton aproveitou rebote na área e garantiu o empate final por 2 a 2, frustrando os planos do Bayern de ampliar a vantagem na ponta.

A rodada ainda teve outros resultados importantes. O Leverkusen, vice-líder, decepcionou em casa ao empatar sem gols com o Union Berlin. O Mainz deixou a zona de classificação à Liga dos Campeões ao perder por 2 a 0 para o Hoffenheim. O Freiburg subiu para sexto ao vencer o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, empurrando o rival para a sétima colocação.